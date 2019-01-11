«Металлург» и минское «Динамо» объявили составы на матч «регулярки» КХЛ

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги. Встреча состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Металлург» Мг:



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин – Антипин, Мозякин – Эллисон — Кулёмин

Береглазов – Рылов, Пакаринен – Расмуссен — Булирж;

Бирюков – Матушкин, Любимов – Шор — Чибисов;

Зайцев, Д. Платонов – Неколенко – Тимкин, Ю. Платонов.

«Динамо» (Минск):



Карнаухов (Энрот)

Лисовец — Хенкель Степанов — Терещенко — А. Костицын;

Блум — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен;

Евенко — Уиркош, Гаврус — Ковыршин — С. Костицын;

Бокун, Китаров — Волков — Дроздов, Литвинов.