«Металлург» и минское «Динамо» объявили составы на матч «регулярки» КХЛ

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги. Встреча состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин – Антипин, Мозякин – Эллисон — Кулёмин
Береглазов – Рылов, Пакаринен – Расмуссен — Булирж;
Бирюков – Матушкин, Любимов – Шор — Чибисов;
Зайцев, Д. Платонов – Неколенко – Тимкин, Ю. Платонов.
«Динамо» (Минск):
Карнаухов (Энрот)
Лисовец — Хенкель Степанов — Терещенко — А. Костицын;
Блум — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен;
Евенко — Уиркош, Гаврус — Ковыршин — С. Костицын;
Бокун, Китаров — Волков — Дроздов, Литвинов.
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