После поражения от «Северстали» в раздевалке «Сибири» прошло часовое собрание

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, после поражения от «Северстали» (4:5), которое стало для «Сибири» четвёртым подряд в 2019 году, в раздевалке прошло собрание с тренерами и руководителями клуба, которое продлилось чуть меньше часа. Это рекордное по времени собрание для новосибирской команды в текущем сезоне.

«Сибирь» после 47 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы набрали 36 очков. «Северсталь» после 47 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Череповца набрал 32 очка.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 13 января. Соперником клуба из Новосибирска будет «Салават Юлаев».