Маккиннон выразил сожаление после перепалки с тренером «Колорадо»

Главная звезда «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выразил сожаление по поводу своего поведения во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:5). Во время матча Маккиннон вступил в перепалку с тренером «лавин» Джаредом Беднаром, посоветовав наставнику «заняться своей работой». Маккиннон так активно вступил в спор, что упал со скамейки.

Маккиннон назвал такое поведение неприемлемым и выразил надежду на то, что он извлечёт урок из случившегося, сообщает журналист Эдриан Дэйтер.

Маккиннон в матче с «Калгари» забросил одну из шайб. Уже к середине первого периода «Калгари» вёл со счётом 2:0. Сопернику удалось сравнять счёт, но затем хозяева вновь вышли вперёд и сохранили преимущество.