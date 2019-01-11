Бобровский: мы обсудили ситуацию в команде и готовы двигаться дальше

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал отстранение от команды на один матч. Бобровский пояснил, что причиной решения стала чрезмерная эмоциональность хоккеиста после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Поражение от «Тампы» было тяжёлым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе выплеск эмоций, хотя не должен был делать это.

У нас была командная встреча. Я всегда стремился быть хорошим партнёром по команде, вне зависимости от того, с кем играю. Я говорил об этом команде, вот и всё. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, всё выяснили и готовы двигаться дальше. Всё случившееся останется между нами», — приводит слова Бобровского в своём «твиттере» журналист Аарон Портцлайн.