Бобровский принимает участие в тренировке «Коламбуса»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский принимает участие в тренировке команды, сообщает журналист Аарон Портцлайн.
«Бобровский вышел на лёд примерно через три минуты после начала тренировки», — написал Портцлайн в своём «твиттере».
Также видео с тренировки «Коламбуса» опубликовал журналист Джефф Свобода.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Свободы
Ранее стало известно, что россиянин был отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».
Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ситуацию следующим образом: «Существуют определённые ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом». Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет».