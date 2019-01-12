Зрители выбрали Ландескога, Летанга, Скиннера и Драйзайтля на Матч звёзд НХЛ

Определены последние участники грядущего Матча звёзд Национальной хоккейной лиги, который пройдёт в Сан-Хосе.



Зрительским голосованием, в котором приняли участие более 11 млн человек, выбраны: форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског (Центральный дивизион), защитник «Питтсбурга» Крис Летанг (Столичный дивизион), нападающий «Баффало» Джефф Скиннер (Атлантический дивизион) и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (Тихоокеанский дивизион).



Первоначально единственным россиянином на Матче звёзд должен был быть форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Позже к нему присоединился одноклубник Андрей Василевский, заменивший травмированного вратаря «Монреаль Канадинес» Кэри Прайса. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.