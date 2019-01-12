Житник: Бобровский и Панарин заложили гранату под сезон, деньги любят тишину

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые могут покинуть «Коламбус Блю Джекетс» в ближайшее время.



«Отстранение Бобровского? Сюрпризом стали странные формулировки: речь шла о не совсем понятном в юридическом плане отстранении, а не о дисквалификации. Что же касается истории в целом, то она началась не вчера и даже не месяц назад, а перед стартом сезона. Поэтому никакого удивления.



Вся эта мыльная опера с Бобровским и Панариным стартовала ещё летом, когда оба игрока дали понять, что через год будут тестировать рынок неограниченно свободных агентов и в „Коламбусе“ не останутся. Я много лет играл в НХЛ и знаю, что здесь в корпоративной среде такие заявления не приветствуются ни коллегами по профессии, ни болельщиками, ни тем более руководством. На мой взгляд, такой медийный ход не был правильным, оба игрока — хотели того или нет — заложили под свой сезон если не бомбу, то гранату.



Какие-то моменты представители игроков были обязаны оставлять внутри команды, под ковром. Изначально стало понятно, что вот такой шумный сценарий не выгоден не только клубу, но и выходящим на рынок хоккеистам. Не зря ведь говорится, что деньги любят тишину», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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