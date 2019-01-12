А. Свечников входит в топ-5 лиги по количеству малых штрафов на 60 минут игры

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Баффало Сэйбрз» — 4:3. На счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова один бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 12.33 на льду и малый штраф.



В 44 матчах сезона Свечников заработал уже 42 минуты штрафа, получив двадцать одно двухминутное удаление.



Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, Свечников входит в пятёрку лидеров по количеству малых штрафов в пересчёте на 60 минут игрового времени в текущем сезоне:



1. Антуан Руссель («Ванкувер») – 1,78

2. Джоэль Эдмундсон («Сент-Луис») – 1,73

3. Никита Задоров («Колорадо») – 1,69

4. Андрей Свечников («Каролина») – 1,64

5. Давид Перрон («Сент-Луис») – 1,61.



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