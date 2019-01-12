Макгрэн: Кучеров не получает той похвалы, которой заслуживает

Обозреватель канадской газеты Toronto Star Кевин Макгрэн поделился впечатлениями от нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Нынешний сезон открывает окно возможностей для «Мэйпл Лифс», готовой бороться за Кубок Стэнли. Джон Таварес и Остон Мэттьюс так же хороши, как были Кросби и Малкин.



Лучший игрок нынешнего сезона? Непростой вопрос, всё меняется от недели к неделе. Коннор Макдэвид — просто лучший хоккеист, на него приятно смотреть. Эрик Карлссон ожил в последнее время, Никита Кучеров не получает от журналистов похвалы, которой заслуживает. И все привыкли к тому, что делает Сидни Кросби, и он по-прежнему потрясающий. Кроме того, могу выделить Митча Марнера», — сказал Макгрэн в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.