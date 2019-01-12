Ларионов — о Кубке мира: нет огня, в августе Овечкин не будет трогать Уилсона

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о необходимости проведения Кубка мира.



«Кубок мира два года назад и 20 лет назад — это совершенно разные турниры. Считаю, это только улучшенная версия Матча звёзд НХЛ. Ни соперничества, ни физической борьбы. Игроки не будут никого травмировать в августе или сентябре. Играют быстро, сводя физический контакт к минимуму.



На Кубке Канады 1987 года можно было почувствовать вкус крови. Не говорю о том, что матчи были жестокими, но мы не боялись борьбы. Это было настоящее противостояние команд, чувствовался накал эмоций. К тому же мы гордились возможностью сыграть за свою страну.



В августе или сентябре Том Уилсон не будет атаковать Алекса Овечкина, а Ови не будет трогать Уилсона. Или товарищи по «Виннипегу», Блэйк Уилер и Патрик Лайне, они не будут бороться друг против друга. Приятно смотреть за быстрыми, талантливыми командами, но сейчас этот турнир лишен огня, который когда-то был. На мой взгляд, именно это стало основным недостатком прошлого Кубка мира, в котором Канада играла в финале со сборной Европы», — цитирует Ларионова The Athletic.

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