Россиянка Мохова обслужит финал женского МЧМ США — Канада

В финале женского молодёжного чемпионата мира 2019 года будет работать российский арбитр Диана Мохова, сообщает сайт ФХР. Финальный матч между командами США и Канады начнётся 13 января в 11:00 по московскому времени.



На групповом этапе российский арбитр провела три матча, а также отсудила матч за право остаться в сильнейшем дивизионе между командами Японии и Чехии.



Женский молодёжный чемпионат мира впервые в истории проходит в Японии с 6 по 13 января. Матчи турнира принимает Обихиро — город расположен на самом северном острове Японии — Хоккайдо.

Женская сборная России дошла до полуфинала МЧМ, где в овертайме уступила команде Канады. В матче за бронзовые медали россиянки встретятся со сборной Финляндии.