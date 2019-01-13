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Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 1-й минуте открыл форвард гостей Кэм Аткинсон. В концовке третьего периода Евгений Кузнецов счёт сравнял, но на большее «столичных» не хватило. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина.

Видео гола Панарина также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 16 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:2
0:1, 0:0, 1:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Нутиваара, Дюбуа) – 01:00 (5x5), 1:1 – Кузнецов (Карлсон, Овечкин) – 58:54 (6x5), 1:2 – Панарин (Джонс) – 63:30 (4x3)
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