«Монреаль» выиграл у «Колорадо», «Торонто» дома уступил «Бостону»

«Монреаль Канадиенс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Эвеланш» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, который оформил шат-аут, совершив 28 сейвов. Голами в матче отметились: Бретт Кулак, Еспери Котканиеми и Джорди Бенн. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 бросков из 30.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). Победную шайбу в концовке второго периода забросил форвард гостей Давид Пастрняк. В активе Шона Курали 3 (1+2) очка.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3». У Игоря Ожиганова «+1».