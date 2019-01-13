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«Монреаль» выиграл у «Колорадо», «Торонто» дома уступил «Бостону»

«Монреаль» выиграл у «Колорадо», «Торонто» дома уступил «Бостону»
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Эвеланш» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, который оформил шат-аут, совершив 28 сейвов. Голами в матче отметились: Бретт Кулак, Еспери Котканиеми и Джорди Бенн. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 бросков из 30.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). Победную шайбу в концовке второго периода забросил форвард гостей Давид Пастрняк. В активе Шона Курали 3 (1+2) очка.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3». У Игоря Ожиганова «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Кулак (Дано) – 48:21 (4x5), 2:0 – Котканиеми (Друен, Райлли) – 50:39 (5x5), 3:0 – Бенн (Дано) – 58:44 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2:3
0:1, 2:2, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крейчи (Курали, Хара) – 18:21 (5x5), 1:1 – Юнссон (Капанен, Мэттьюс) – 27:37 (5x5), 2:1 – Марнер (Кадри, Капанен) – 29:30 (5x4), 2:2 – Курали (Вагнер, Аккьяри) – 34:47 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Курали) – 39:45 (5x5)
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