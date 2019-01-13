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Хет-трик Бертуцци и дубль Ванека помогли «Детройту» обыграть «Миннесоту»

Хет-трик Бертуцци и дубль Ванека помогли «Детройту» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

«Детройт Ред Уингз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. «Ред Уингз» удалось прервать серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Томас Ванек. В активе Густава Нюквиста, Дилана Ларкина, Филипа Гронека и Йонатана Эрикссона по две результативные передачи. Вратарь хозяев Джимми Ховард совершил 17 сейвов.

Голами в составе «Миннесоты» отметились Люк Канин и Нино Нидеррайтер. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 32 броска из 37.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2:5
1:1, 1:2, 0:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Бертуцци (Нюквист, Ларкин) – 00:24 (5x5), 1:1 – Канин (Паризе, Сутер) – 17:00 (5x5), 2:1 – Нидеррайтер (Койву, Цукер) – 20:17 (5x4), 2:2 – Ванек (Манта, Эрикссон) – 20:45 (5x5), 2:3 – Ванек (Эрикссон, Гронек) – 35:10 (5x5), 2:4 – Бертуцци (Ларкин, Грин) – 40:47 (5x5), 2:5 – Бертуцци (Нюквист, Гронек) – 48:38 (5x5)
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