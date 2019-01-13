Хет-трик Бертуцци и дубль Ванека помогли «Детройту» обыграть «Миннесоту»

«Детройт Ред Уингз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. «Ред Уингз» удалось прервать серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Томас Ванек. В активе Густава Нюквиста, Дилана Ларкина, Филипа Гронека и Йонатана Эрикссона по две результативные передачи. Вратарь хозяев Джимми Ховард совершил 17 сейвов.

Голами в составе «Миннесоты» отметились Люк Канин и Нино Нидеррайтер. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 32 броска из 37.