Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас» в гостях

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Двумя результативными передачами отметился Оскар Сундквист. Единственную шайбу в составе «Далласа» забросил Эрик Кондра.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 18 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Валерий Ничушкин очков не набрал. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Шварц, Парэйко) – 00:34 (5x5), 0:2 – Марун (Сундквист, Бортуццо) – 09:54 (5x5), 1:2 – Кондра (Янмарк, Клингберг) – 48:35 (5x5), 1:3 – Тарасенко (Перрон, Сундквист) – 52:38 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент