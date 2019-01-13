Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас» в гостях

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Двумя результативными передачами отметился Оскар Сундквист. Единственную шайбу в составе «Далласа» забросил Эрик Кондра.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 18 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Валерий Ничушкин очков не набрал. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.