Провальная игра Никиты Зайцева — в видеообзоре матча «Торонто» — «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

Победную шайбу в концовке второго периода забросил форвард гостей Давид Пастрняк. В активе Шона Курали 3 (1+2) очка. В составе «кленовых листьев» отличились Андреас Юнссон и Митчелл Марнер.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев завершил матч с показателем полезности «-3». Никита присутствовал на льду во время всех шайб, влетевших в ворота его команды.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».