Варнаков и Полыгалов помещены в список травмированных, Шинин в сезоне не сыграет

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв помещён в список травмированных до 23 января, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

Нижегородское «Торпедо» поместило в список травмированных до 21 января форварда Михаила Варнакова. Форвард рижского «Динамо» Линус Виделль выбыл из строя до 18 января. Нападающий «Йокерита» Макс Вярн не сыграет до 3 февраля. Защитник «Слована» Андрей Месарош выбыл из строя до 9 апреля. Защитник «Амура» Ян Коларж пробудет в лазарете до 15 января.

«Трактор» поместил в список травмированных до 18 января нападающего Игоря Полыгалова, а также обновил срок помещения в лазарет защитника Александра Шинина. В этом сезоне 35-летний хоккеист уже не сыграет, он отправлен в список травмированных по 30 апреля.