«Сибирь» — «Салават»: Брюле вернулся в состав хозяев, Ларсен — в состав гостей

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало — в 13:30 мск. В состав хозяев вернулся нападающий Жильбер Брюле. В свою очередь, в заявку гостей попал Филип Ларсен.

«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Принс — Брюле— Пельтола;

Морозов — Игнатович, Михайлов— Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Романцев— Шаров;

Наумов, Первушин — Пешехонов— Яковлев, Шашков.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергиенко— Гареев, Рыбин— Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.