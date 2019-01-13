«Сибирь» — «Салават»: Брюле вернулся в состав хозяев, Ларсен — в состав гостей

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало — в 13:30 мск. В состав хозяев вернулся нападающий Жильбер Брюле. В свою очередь, в заявку гостей попал Филип Ларсен.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Принс — Брюле— Пельтола;
Морозов — Игнатович, Михайлов— Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Романцев— Шаров;
Наумов, Первушин — Пешехонов— Яковлев, Шашков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергиенко— Гареев, Рыбин— Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.