Стэмкос: Сергачёв стал намного сильнее в обороне, но это не предел

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре российского защитника «молний» Михаила Сергачёва. 20-летний защитник сделал голевую передачу в игре с «Баффало Сэйбрз».

«Он зарабатывает дополнительное время каждый раз, когда получает шайбу на синей линии. В таких случаях он делает вид, будто хочет бросить по воротам, отвлекая соперника. Это важная часть его игры, именно то, чего мы хотим от него в атакующем плане. За короткий период времени в лиге Сергачёв стал намного сильнее в обороне. Думаю, это не предел, он продолжит совершенствоваться с каждым матчем», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

В 42 матчах нынешнего сезона на счету Михаила 17 (1+16) очков при показателе полезности «+7».