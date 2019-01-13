Кучеров набрал 75 очков в сезоне за 45 игр – лучший показатель в НХЛ за 22 года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Форвард «Тампы» первым в сезоне НХЛ достиг отметки 75 очков, для чего ему понадобилось 45 матчей регулярного чемпионата.

Видео гола Кучерова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В XXI веке быстрее до этой отметки не добирался ни один игрок. Это лучшее достижение с тех пор, как в сезоне-1996/97 Марио Лемье из «Питтсбург Пингвинз» удалось набрать 75 очков в 42 матчах со старта сезона. Канадец тогда набрал 122 (50+72) очка в 76 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.