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Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик»

Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата, который прошёл в Магнитогорске.

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«Магнитка» открыла счёт на 4-й минуте благодаря Сергею Мозякину, реализовавшему большинство, на что «волки» ответили голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина. Роман Любимов восстановил равновесие, а во втором периоде отличились Николай Кулёмин и Деннис Расмуссен. В третьей двадцатиминутке Мозякин оформил дубль, снова реализовав большинство, и установил окончательный счёт на табло.

Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, «Нефтехимик» проиграл в 10-й раз за последние 11 матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
5:2
2:2, 2:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Мозякин (Эллисон, Расмуссен) – 03:39 (5x4), 1:1 – Пуустинен (Полашек, Нестрашил) – 07:32 (5x5), 1:2 – Авцин (Шарипзянов) – 10:23 (5x5), 2:2 – Любимов (Рылов) – 18:01 (5x5), 3:2 – Кулёмин (Мозякин, Расмуссен) – 24:57 (5x5), 4:2 – Расмуссен – 35:20 (4x5), 5:2 – Мозякин (Расмуссен, Пакаринен) – 40:45 (5x4)
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