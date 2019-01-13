Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик»

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата, который прошёл в Магнитогорске.



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«Магнитка» открыла счёт на 4-й минуте благодаря Сергею Мозякину, реализовавшему большинство, на что «волки» ответили голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина. Роман Любимов восстановил равновесие, а во втором периоде отличились Николай Кулёмин и Деннис Расмуссен. В третьей двадцатиминутке Мозякин оформил дубль, снова реализовав большинство, и установил окончательный счёт на табло.



Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, «Нефтехимик» проиграл в 10-й раз за последние 11 матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.