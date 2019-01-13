«Спартак» отправил Владислава Провольнева и Артёма Воронина в ВХЛ

«Спартак» отправил защитника Владислава Провольнева и нападающего Артёма Воронина в расположение «Химика», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



В этом сезоне 23-летний Провольнев провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+4» и 32 минутах штрафного времени.



На счету 27-летнего Воронина две заброшенные шайбы и две результативные передачи в 29 матчах. Хоккеист заработал показатель полезности «-1» и шесть штрафных минут.



В расположение «Спартака» из «Химика» отправлены защитник Алексей Гришин и нападающий Илья Талалуев.

В эти минуты «Спартак» проводит выездной матч с «Авангардом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.