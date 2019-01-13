Защитник «Динамо» Чайковски травмировал Назаревича и подрался с Ураковым

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски досрочно завершил матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».



В третьем периоде хоккеист бело-голубых травмировал защитника хозяев Илью Назаревича и затем сошёлся в кулачном бою с форвардом «Торпедо» Кириллом Ураковым. По итогам эпизода нижегородский хоккеист получил пять минут за драку, а защитнику «Динамо» выписали «5+20» за толчок Назаревича на борт и пять минут за драку с Ураковым.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу московского клуба. В составе гостей точными бросками отметились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, у хозяев заброшенная шайба на счету Дмитрия Родионычева.