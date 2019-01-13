Белов: «Витязь» очень робко начал матч со СКА, полностью проиграл первый период

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о матче со СКА (1:3).



«СКА с заслуженной победой. По игре – очень робко начали, полностью проиграли первый период. Хорошо, что ещё больше не пропустили. С такой форы было сложно отыграться, хотя второй и третий периоды играли неплохо.



Когда было большинство, могли зацепиться за очки, но совсем слабо сыграли в нём, даже не бросили ни разу. И вообще, мало бросков было, если не бросаешь, и голов не бывает, поэтому такой результат», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед. 15 января СКА встретится на своём льду с «Нефтехимиком», а «Витязь» в этот же день будет гостить в Минске у местного «Динамо».