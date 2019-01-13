«Трактор» одолел в овертайме рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» встречалось с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Риге и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Хозяева открыли счёт на 55-й секунде – отличился Брэндон Макмиллан. Челябинский клуб отыгрался во втором периоде стараниями Райана Стоу. Основное время закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где успех сопутствовал гостям. Автором победного броска стал Йонас Энлунд.



15 января подопечные Гиртса Анкипанса встретятся на своём льду с «Автомобилистом», челябинский клуб в этот же день будет гостить у «Слована».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.