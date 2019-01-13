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«Трактор» одолел в овертайме рижское «Динамо»

«Трактор» одолел в овертайме рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» встречалось с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Риге и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

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Хозяева открыли счёт на 55-й секунде – отличился Брэндон Макмиллан. Челябинский клуб отыгрался во втором периоде стараниями Райана Стоу. Основное время закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где успех сопутствовал гостям. Автором победного броска стал Йонас Энлунд.

15 января подопечные Гиртса Анкипанса встретятся на своём льду с «Автомобилистом», челябинский клуб в этот же день будет гостить у «Слована».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
1:2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Макмиллан (Маренис, Сотниекс) – 00:55 (5x5), 1:1 – Стоу (Бергстрём, Карпухин) – 25:05 (5x5), 1:2 – Энлунд (Бэйлен, Щехура) – 60:14 (3x3)
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