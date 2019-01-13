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«Автомобилист» обыграл «Слован», Секстон оформил дубль

«Автомобилист» обыграл «Слован», Секстон оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Слован» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде подопечные Андрея Мартемьянова трижды поразили ворота соперника, авторами заброшенных шайб стали Илья Крикунов, Никита Трямкин и Найджел Доус. Хозяева ответили голом Патрика Лампера. Во втором игровом отрезке на гол Дэна Секстона «Слован» ответил точным броском всё того же Лампера. В третьей двадцатиминутке Секстон оформил дубль, а у словацкого клуба отличился Матуш Сукель. В концовке шестую шайбу в ворота хозяев отправил Стефан Да Коста.

«Автомобилист» прервал серию из двух поражений, «Слован» потерпел шестое поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Слован
Братислава
3:6
1:3, 1:1, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Крикунов (Кучерявенко, Трямкин) – 01:17 (5x5), 0:2 – Трямкин (Казионов, Крикунов) – 06:43 (5x5), 0:3 – Доус (Вишневский, Да Коста) – 07:14 (5x4), 1:3 – Лампер (Бачик) – 16:56 (5x5), 1:4 – Секстон (Вишневский) – 27:59 (5x4), 2:4 – Лампер (Лишка, Бачик) – 33:52 (5x5), 2:5 – Секстон – 40:22 (5x5), 3:5 – Сукель (Клок) – 44:28 (5x5), 3:6 – Да Коста (Секстон) – 59:18 (en)
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