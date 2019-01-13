«Автомобилист» обыграл «Слован», Секстон оформил дубль

«Автомобилист» обыграл «Слован» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.



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В первом периоде подопечные Андрея Мартемьянова трижды поразили ворота соперника, авторами заброшенных шайб стали Илья Крикунов, Никита Трямкин и Найджел Доус. Хозяева ответили голом Патрика Лампера. Во втором игровом отрезке на гол Дэна Секстона «Слован» ответил точным броском всё того же Лампера. В третьей двадцатиминутке Секстон оформил дубль, а у словацкого клуба отличился Матуш Сукель. В концовке шестую шайбу в ворота хозяев отправил Стефан Да Коста.

«Автомобилист» прервал серию из двух поражений, «Слован» потерпел шестое поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.