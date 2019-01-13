Казахстанский «Арлан» выиграл Континентальный кубок

Казахстанский клуб «Арлан» стал победителем Континентального клуба, обыграв североирландский клуб «Белфаст» со счётом 3:2 Б.



В первом периоде ворота британцев клуба поразили Сергей Егоров и Вадим Ермолаев. «Белфаст» сумел ликвидировать отставание в третьем игровом отрезке благодаря точным броскам Криса Хиггинса и Дастина Джонера. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне казахстанской команды. Решающий бросок в серии оформил Евгений Гасников.



«Арлан» стал победителем турнира, но при этом не получит путёвку в Лигу чемпионов из-за географического положения (клуб представляет Азию, а не Европу). В прошлом сезоне победителем Континентального кубка стала минская «Юность».