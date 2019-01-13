Крикунов — об удалении Чайковски: нормальная ситуация, никто не хотел уступать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после матча с «Торпедо» (3:1).



«Команда проводила третий матч на выезде, ей не хватало движения. Просматривая предыдущий матч «Торпедо» с «Автомобилистом», боялись, что не выдержим, так как нижегородцы действовали очень прилично. Настраивались на скоростную игру. Ребята подготовились и очень хорошо отработали начало матча, потом занялись разгильдяйством и пропустили один гол в ситуации, в которой можно было не пропускать. Пять минут выстояли в меньшинстве — молодцы. Спасибо всем и особенно вратарю Бочарову.



Что касается эпизода с Чайковски, это хоккей. Нормальная ситуация. Никто не хочет уступать», — сказал Крикунов на пресс-конференции после игры.

В третьем периоде хоккеист бело-голубых Михал Чайковски травмировал защитника хозяев Илью Назаревича и затем сошёлся в кулачном бою с форвардом «Торпедо» Кириллом Ураковым. По итогам эпизода нижегородский хоккеист получил пять минут за драку, а защитнику «Динамо» выписали «5+20» за толчок Назаревича на борт и пять минут за драку с Ураковым.

Посмотреть видео с удалением Чайковски можно на официальном сайте КХЛ.