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«Айлендерс» разгромили «Тампу», Василевский отразил 23 броска

«Айлендерс» разгромили «Тампу», Василевский отразил 23 броска
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромно уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5.

Уже к пятой минуте хозяева повели с комфортным преимуществом в три шайбы. Отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Девон Тэйвз. В середине второго периода ворота Андрея Василевского поразил Кейси Сизикас. В конце игрового отрезка «молнии» сократили разрыв усилиями Райана Макдоны. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший пустые ворота.

Василевский отразил 23 броска из 27. На счету лучшего бомбардира лиги Никиты Кучерова 2 броска в створ и 2 блок-шота за 21.58 на льду (5.16 – в большинстве). У Михаила Сергачёва показатель полезности «-2», 4 броска и 2 силовых приёма за 23.29.

«Тампа» прервала серию из трёх побед. У «Айлендерс» одно поражение в трёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5:1
3:0, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Нельсон (Эберле, Барзал) – 01:21 (5x4), 2:0 – Клаттербак (Мартин, Сизикас) – 04:27 (5x5), 3:0 – Тэйвз – 04:43 (5x5), 4:0 – Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 31:03 (5x5), 4:1 – Макдона (Стэмкос, Палат) – 38:12 (5x5), 5:1 – Бейли (Ли, Ледди) – 59:08 (en)
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