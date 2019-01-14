«Айлендерс» разгромили «Тампу», Василевский отразил 23 броска

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромно уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5.

Уже к пятой минуте хозяева повели с комфортным преимуществом в три шайбы. Отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Девон Тэйвз. В середине второго периода ворота Андрея Василевского поразил Кейси Сизикас. В конце игрового отрезка «молнии» сократили разрыв усилиями Райана Макдоны. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший пустые ворота.

Василевский отразил 23 броска из 27. На счету лучшего бомбардира лиги Никиты Кучерова 2 броска в створ и 2 блок-шота за 21.58 на льду (5.16 – в большинстве). У Михаила Сергачёва показатель полезности «-2», 4 броска и 2 силовых приёма за 23.29.

«Тампа» прервала серию из трёх побед. У «Айлендерс» одно поражение в трёх матчах.