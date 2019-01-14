«Калгари» разгромил «Аризону», у Любушкина «-1»

«Калгари Флэймз» разгромил «Аризону Койотс» со счётом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В первом периоде ворота «койотов» поразили Марк Джордано и Шон Монахан. Во втором игровом отрезке в составе «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Джонни Годро, у «Аризоны» — Джордан Истерли. В заключительной двадцатиминутке преимущество канадского клуба укрепили Ткачук, Джордано и Сэм Беннетт. Джордано забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, став самым результативным игроком встречи.

Российский защитник гостей Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 41 секунду. Он нанёс один бросок в створ, провёл семь силовых приёмов, заблокировал один бросок и заработал показатель полезности «-1».