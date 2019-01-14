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«Калгари» разгромил «Аризону», у Любушкина «-1»

«Калгари» разгромил «Аризону», у Любушкина «-1»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» разгромил «Аризону Койотс» со счётом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В первом периоде ворота «койотов» поразили Марк Джордано и Шон Монахан. Во втором игровом отрезке в составе «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Джонни Годро, у «Аризоны» — Джордан Истерли. В заключительной двадцатиминутке преимущество канадского клуба укрепили Ткачук, Джордано и Сэм Беннетт. Джордано забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, став самым результативным игроком встречи.

Российский защитник гостей Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 41 секунду. Он нанёс один бросок в створ, провёл семь силовых приёмов, заблокировал один бросок и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2019, понедельник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
7:1
2:0, 2:1, 3:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Джордано (Райан, Манджапане) – 16:51 (5x5), 2:0 – Монахан (Годро, Джордано) – 17:59 (5x5), 3:0 – Ткачук (Баклунд, Фролик) – 21:36 (5x5), 4:0 – Годро (Монахан, Фролик) – 37:20 (5x5), 4:1 – Истерли (Голигоски, Степан) – 39:44 (5x4), 5:1 – Ткачук (Баклунд, Броди) – 44:20 (5x5), 6:1 – Джордано (Броди, Линдхольм) – 46:16 (5x5), 7:1 – Беннетт (Нил, Янковски) – 47:14 (5x5)
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