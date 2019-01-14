Подколзин: матч с Канадой на МЧМ-2019 был самым важным в жизни

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира. Команда Валерия Брагина завоевала бронзовые медали.

«Все пацаны знали, что именно эта команда может выиграть золото. Мы добавляли от игры к игре в игровом плане, но немного не повезло. Бронза есть бронза, это медаль чемпионата мира. Кто-то об этом может только мечтать, а у нас она есть.

Наверное, с Канадой пока что был самый запоминающийся матч в моей карьере. По накалу, по атмосфере, по скоростям это был самый сильный матч. Канадцы — это канадцы, они бегут, бьют постоянно, при этом хорошо играют в хоккей. Мы очень хорошо отработали в обороне, за исключением пропущенного гола. Хорошо сыграли в меньшинстве, а в нужный момент реализовали свои моменты. То, что сделал Паша Шэн, — это индивидуальное мастерство, но всё равно это всё было на команду. Тем более в Новый год, продлили людям праздник. Поэтому по эмоциям это самый важный матч в моей жизни.

Конечно, Америка — это принципиальный соперник. Даже речи не было о том, что будет просто, что нас никто не будет бить. Нас предупреждали, да и мы знаем эту команду. Я считаю, мы играли лучше американцев. Понятно, что были моменты, когда мы проваливались, но конец второго и третий период мы играли очень хорошо. Просто немного не сложилось», — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.