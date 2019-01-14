Свитов: летом вёл переговоры с «Авангардом», но в Казани было больше перспектив

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов рассказал, почему летом отказался возвращаться в «Авангард».



«С Омском я разговаривал долгое время. Остался, потому что не хотел искать добра от добра и куда-то переходить. Тем более, не было понятно, кто там будет новым тренером. В Казани было больше перспектив, ведь коллектив знакомый. Из тех ребят, кто остался в Омске, я больше половины не знаю.



«Авангард» — мой родной клуб, где я вырос и где мне дали дорогу в жизнь. Пусть и на данный момент «омский» – это только название.



Здесь предложили контракт на год, там ­– два года. Для меня непринципиально, чтобы контракт был длиннее. Абсолютно не нервничаю. Какой в этом смысл? Я делаю то, что могу делать.



В «Ак Барсе» удивило, что людей мало приходит, если соперник ниже среднего уровня. В этом сезоне стали болельщики лучше ходить – спасибо, что поддерживают команду. В Омске практически всегда была полная арена, и старый дворец всегда был битком. В последние годы только посещаемость упала», — цитирует Свитова «Бизнес Online».

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