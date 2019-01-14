Казахстанский «Арлан» может вступить в Лигу чемпионов

Директор «Арлана» Игорь Горьков рассказал о ходе переговоров с Лигой чемпионов. Накануне казахстанский клуб выиграл Континентальный кубок, что гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Однако изначально сообщалось, что команду могут не допустить к турниру из-за географического положения.



«У нас была встреча со спортивным директором и вице-президентом Лиги чемпионов. Мы очень долго с ними общались. Да, все пишут и говорят, что «Арлан» никогда в жизни не вступит в Лигу чемпионов, даже если выиграет Континентальный кубок. Но они с огромным удовольствием и вообще двумя руками за то, чтобы «Арлан» участвовал в этом турнире. Единственное, они говорят, немножко далековато летать. Тем не менее мы с ними всё обсудили. В принципе, они согласились.



Мы сегодня посидели и посчитали, не такие большие расходы для них к нам прилететь. Да, по времени долго. Допустим, из Финляндии 4-5 часов лететь и 3 часа на автобусе — это долго. Но мы всё обсудили. Думаю, мы договоримся. У них 5 февраля будет совещание исполкома. До 5 февраля они попросили нас предоставить документы — презентацию города, дворца, гостиниц, аэропорта в Астане и Кокшетау. Все команды летают чартером. Они могут напрямую прилетать к нам в Кокшетау. Думаю, решим вопрос положительно», — цитирует Горькова Shaiba.Kz.

Казахстанский «Арлан» выиграл Континентальный кубок