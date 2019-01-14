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Ларионов: не все могут понять значимость фигуры Чернышёва для мирового хоккея

Ларионов: не все могут понять значимость фигуры Чернышёва для мирового хоккея
Хоккей / Прочие

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о заслуженном тренере СССР Аркадии Чернышёве, который до сих пор не включён в Зал славы в Торонто.

«Анатолий Тарасов уже много лет находится в Зале славы. Многих достойных людей там нет. Можно дискутировать на тему долго. Это неактуальный разговор. Я не решаю, кто входит или нет в зал. Не все могут туда попасть, это реалии нашего времени.

Дело в том, что гораздо сложнее принимать людей, тренировавших 50 лет назад. Сегодня можно говорить об этом и можно номинировать, но нельзя говорить, что эту кандидатуру одобрит комитет.

Я застал Чернышёва, когда он был начальником делегатом молодёжной сборной СССР. Удивительный человек, но не все сегодня могут в комитете понимать значимость его фигуры для мирового хоккея, и с этим ничего не сделаешь», — приводит слова Ларионова телеканал «360».

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