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Глава ФХРБ: в МХЛ непритязательный уровень, там нет соперников для Беларуси U20

Глава ФХРБ: в МХЛ непритязательный уровень, там нет соперников для Беларуси U20
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением о будущем сборной Беларуси U20.

«Цель — усилить сборную U20. Чтобы она способна была конкурировать с остальными участниками соревнований и тянуться за ними.

Я — за участие белорусской «молодёжки» в МХЛ? Скорее, против. Исключительно из-за непритязательности тамошнего соревновательного уровня. МХЛ не имеет высококвалифицированных команд для соперничества с нашей сборной U20. Не скажу, что там команды слабее. Просто нам нужно тянуться к чему-то более презентабельному. Так что я против. Однако высказываю здесь мнение лично как Геннадий Савилов, а не как председатель федерации. Так что вопрос будем обсуждать и выносить на голосование. Естественно, речь идёт уже о ближайшем сезоне», — цитирует функционера «Прессбол».

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