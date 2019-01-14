Глава ФХРБ: в МХЛ непритязательный уровень, там нет соперников для Беларуси U20

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением о будущем сборной Беларуси U20.



«Цель — усилить сборную U20. Чтобы она способна была конкурировать с остальными участниками соревнований и тянуться за ними.



Я — за участие белорусской «молодёжки» в МХЛ? Скорее, против. Исключительно из-за непритязательности тамошнего соревновательного уровня. МХЛ не имеет высококвалифицированных команд для соперничества с нашей сборной U20. Не скажу, что там команды слабее. Просто нам нужно тянуться к чему-то более презентабельному. Так что я против. Однако высказываю здесь мнение лично как Геннадий Савилов, а не как председатель федерации. Так что вопрос будем обсуждать и выносить на голосование. Естественно, речь идёт уже о ближайшем сезоне», — цитирует функционера «Прессбол».