«Бостон» выставил на драфт отказов Кейва, «Нэшвилл» — Ди Джузеппе

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» выставили на драфт отказов нападающих Колби Кейва и Филиппа Ди Джузеппе. В течение 24 часов хоккеистов может забрать с драфта отказов клуб НХЛ. Если этого не произойдёт, они отправятся в фарм-клубы.



24-летний Кейв в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 20 матчах «Бостона», записав на свой счёт 5 (1+4) баллов при показателе полезности «–1» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 минут за игру.



25-летний Ди Джузеппе перешёл в стан «хищников» совсем недавно, его забрали с драфта отказов клуба «Каролина Харрикейнз». В трёх матчах за «Нэшвилл» форвард не сумел набрать очков.