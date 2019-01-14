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Белорусский клуб «Химик» попал в ДТП

Белорусский клуб «Химик» попал в ДТП
Хоккей / Прочие

Автобус с игроками и персоналом новополоцкого хоккейного клуба «Химик» попал в ДТП недалеко от Логойска. Позже стало известно, что в происшествии никто не пострадал.

«Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба „Химик“, который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы», — сообщил официальный «твиттер» Федерации хоккея Республики Беларусь.

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