Бобровский: было бы здорово в следующем сезоне снова играть с Панариным

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский сообщил, что он старается отстраниться от проблемной ситуации со своим контрактом.



«Вообще, много чего было в соцсетях. И резонанс тоже был. Я стараюсь отстраниться от всего. Что случилось, то случилось. Идём дальше, работаем. Я бы не хотел ковыряться в этой ситуации. Что было, то прошло. Сейчас я играю за «Блю Джекетс». Буду продолжать работу. Очень постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помогать команде и приносить победы.



Хотел бы я в следующем сезоне играть в одной команде с Панариным? Будет видно. У каждого своя ситуация. Это было бы здорово, но как такое предугадаешь? У меня своё видение, как строить дальше карьеру. А у Артемия — свои мысли. Поживём — увидим» — сказал Бобровский.

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