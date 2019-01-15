17 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто», у Ожиганова – гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Карл Сёдерберг. Также заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт. У канадского клуба голы на счету Игоря Ожиганова, Каспери Капанена и Митчелла Марнера.

Также Игорь собрал коллекцию из 2 минут штрафа, броска в створ, хита и блок-шота за 14.31 на льду. Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).

Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 8:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Патрик Кейн, набравший 4 очка (2+2). Дубли в составе «дьяволов» оформили Кайл Палмьери и Блейк Коулман.