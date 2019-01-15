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17 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто», у Ожиганова – гол

17 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто», у Ожиганова – гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Карл Сёдерберг. Также заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт. У канадского клуба голы на счету Игоря Ожиганова, Каспери Капанена и Митчелла Марнера.

Также Игорь собрал коллекцию из 2 минут штрафа, броска в створ, хита и блок-шота за 14.31 на льду. Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).

Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 8:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Патрик Кейн, набравший 4 очка (2+2). Дубли в составе «дьяволов» оформили Кайл Палмьери и Блейк Коулман.

«Торонто» — «Колорадо»: Ожиганов забросил третью шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3:6
0:0, 2:3, 1:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Ожиганов (Райлли, Мэттьюс) – 22:14 (5x5), 2:0 – Капанен (Юнссон) – 23:28 (5x5), 2:1 – Ландеског (Бэрри) – 26:33 (5x5), 2:2 – Рантанен – 29:56 (5x5), 2:3 – Сёдерберг – 34:29 (4x5), 3:3 – Марнер (Дермотт, Мэттьюс) – 46:00 (5x5), 3:4 – Сёдерберг (Комфер, Уилсон) – 51:45 (5x5), 3:5 – Калверт – 57:09 (en), 3:6 – Сёдерберг (Коул) – 58:12 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
8:5
1:0, 5:3, 2:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Коулман – 13:50 (5x5), 1:1 – Кейн (Тэйвз, Строум) – 23:07 (5x4), 2:1 – Палмьери (Ватанен, Хишир) – 25:16 (5x5), 3:1 – Палмьери (Батчер, Зейджак) – 28:27 (5x4), 4:1 – Зейджак (Вуд, Коулман) – 30:07 (5x5), 5:1 – Ватанен (Братт, Сиверсон) – 34:58 (5x4), 6:1 – Руни (Стэффорд, Сени) – 37:58 (5x5), 6:2 – Кейн (Йокихарью) – 38:19 (5x5), 6:3 – Сибрук (Кейн) – 39:01 (5x5), 7:3 – Сени (Братт, Заха) – 48:10 (5x5), 7:4 – Кагун (Дальстрём) – 48:48 (5x5), 7:5 – Саад (Кейн) – 58:28 (5x5), 8:5 – Коулман (Зейджак) – 59:26 (en)
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