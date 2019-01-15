«Торонто» — «Колорадо»: Ожиганов забросил третью шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, хозяева ведут со счётом 2:0. На 23-й минуте отличился российский защитник канадского клуба Игорь Ожиганов. Ассистентами выступили Морган Райлли и Остон Мэттьюс.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

Это третий гол Ожиганова в сезоне. Всего на его счету семь очков (3+4) при показателе полезности «+1».

Ожиганов перешёл в стан «кленовых листьев» из московского ЦСКА в мае 2018 года. В минувшем сезоне защитник в составе «армейского» клуба забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+12», в 5 матчах плей-офф очков не набрал.