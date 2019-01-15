Денис Куляш забил первый гол за южнокорейский клуб с передачи Фролова

Российский защитник Денис Куляш отметился дебютной заброшенной шайбой за южнокорейский клуб «Дэмен Киллер Уэйлс», поразив ворота команды «Хай-1». Отметим, что защитнику ассистировал Александр Фролов.



Стоит отметить, что участие в данной встрече приняли сразу семь хоккеистов из России — Куляш, Фролов, Максим Рыбалко, Кирилл Старцев, Роман Людучин, Сергей Тополь и Сергей Пайор.

Защитник Денис Куляш подписал контракт с клубом из Южной Кореи

28 ноября опытный защитник покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт с командой по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.