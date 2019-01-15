«Металлург» посетил маму ребёнка, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» в Москве отправился в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.



Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов встретились в НИИ с Ольгой Фокиной, мамой мальчика Ивана, извлечённого из-под завалов дома в Магнитогорске. Представители «Металлурга» поговорили о состоянии мальчика, передали подарки и слова поддержки от всей команды и сообщили, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена именно на помощь семье Фокиных, на борьбу за жизнь, на восстановление ребёнка.



Затем все отправились на встречу с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессором, доктором медицинских наук Леонидом Михайловичем Рошалем.



Напомним, накануне Нового года в Магнитогорске взорвался газ в подъезде жилого дома, погибло несколько десятков человек.

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