Стали известны составы астанинского «Барыса» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». В состав гостей вернулись Энвер Лисин и Максим Трунёв. Встреча состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Даллмэн, Боченски — Бойд — Фрэттин;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Орехов, Михайлис — Валк — Акользин;
Шевченко, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Кулик, Карсумс — Даугавиньш — Трунёв;
Дыбленко — Кутейкин, Фёдоров — Зубов — Талалуев;
Григорьев — Осипов, Лисин — Ганзл — Никонцев;
Гришин, Круженков, Лещенко — Максвелл — Цыплаков.
«Барыс» — «Спартак»: стали известны составы команд