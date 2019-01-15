«Барыс» — «Спартак»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». В состав гостей вернулись Энвер Лисин и Максим Трунёв. Встреча состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Даллмэн, Боченски — Бойд — Фрэттин;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Орехов, Михайлис — Валк — Акользин;

Шевченко, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Кулик, Карсумс — Даугавиньш — Трунёв;

Дыбленко — Кутейкин, Фёдоров — Зубов — Талалуев;

Григорьев — Осипов, Лисин — Ганзл — Никонцев;

Гришин, Круженков, Лещенко — Максвелл — Цыплаков.