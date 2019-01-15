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«Северсталь» обыграла «Куньлунь», выиграв пятый матч кряду

«Северсталь» обыграла «Куньлунь», выиграв пятый матч кряду
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 1:4. Подопечные Андрея Разина одержали пятую подряд победу, в 2019 году череповецкий клуб ещё не проигрывал.

В первом периоде счёт в матче открыл форвард «Северстали» Евгений Лапенков, забивший на девятой минуте. Во втором периоде гости забили дважды усилиями Джеффри Кинрейда и Дмитрия Марковина, у хозяев голом отметился Брэндон Ип. В концовке третьего периода Алексей Михнов поразил пустые ворота клуба из Китая.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Лапенков (Кулда, Якимов) – 08:11 (5x5), 0:2 – Кинрейд (Якимов) – 24:01 (5x5), 1:2 – Ип (Сен-Пьер, Лаюнен) – 39:33 (5x4), 1:3 – Марковин (Мегалинский, Петунин) – 39:45 (5x5), 1:4 – Михнов – 59:06 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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