«Ак Барс» обеспечил себе участие в плей-офф

Казанский «Ак Барс» обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года. Это произошло благодаря поражению китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» во встрече с череповецкой «Северсталью» (1:4).



Клуб Зинэтулы Билялетдинова стал четвёртым участником грядущего плей-офф, ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе обеспечили московский ЦСКА, петербургский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.



В активе «Ак Барса» 70 очков после 51 игры, заброшено 134 шайбы при 110 пропущенных. Команда заработала 68,6% от возможного числа очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19