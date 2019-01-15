У Артура Каюмова истекла дисквалификация за удар судьи

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов отбыл дисквалификацию на 13 матчей и сможет принять участие в следующей игре команды.



Такое решение было принято на основании игры с «Йокеритом». В третьем периоде при счёте 0:3 хоккеист провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена и попал ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.



Каюмов заплатил за свой проступок сразу два штрафа — 300 тыс. рублей за удар судьи и 100 тыс. — за удар соперника в голову.

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