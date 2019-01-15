Андриевский: «Сибири» воздалось за то, что выстояли четырёхминутную смену

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Сочи» (5:4).



«Мы провели не идеальную игру в зоне обороне. Матч напоминал качели, почти без средней зоны. Нам больше повезло в реализации моментов. Один игрок после матча сказал, что, возможно, нам воздалось за то, что мы выстояли, когда нас четыре минуты возили в своей зоне и мы не могли смениться. Хочу поблагодарить ребят за терпение. Очки нужны, игры идут тяжёлые.



Та самая смена длиной в четыре минуты началась с того, что наш игрок делал улитку и упал, возможно, наступив на что-то. Потом Пелтола потерял клюшку, «Сочи» делал одну смену за другой. Ещё раз хочу сказать спасибо ребятам, что выстояли. Первая пятёрка, которая была в этот момент на льду, устала. Я старался давать им отдышаться. Молодцы, что забили гол.



Легионеров берут, чтобы они играли. Мы были недовольны игрой Карона на выезде. Поэтому оставили его в запасе, а сегодня он не играл, потому что решили не менять победный состав. Думаю, в следующем матче он сыграет», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Сочи» в результативном матче