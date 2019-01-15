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«Сибирь» одолела «Сочи» в результативном матче

«Сибирь» одолела «Сочи» в результативном матче
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене оказалась сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 5:4. Черноморский клуб проиграл третий матч подряд.

В первом периоде соперники забросили по три шайбы, у хозяев авторами голов стали Дмитрий Саюстов, Шейн Принс и Роман Савченко, у гостей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Архипов, Эрик О`Делл и Юрки Йокипакка. Во втором периоде стороны забили по голу усилиями Юкки Пельтолы и Мартина Бакоша. На 52-й минуте «Сибирь» вышла вперёд, победную шайбу забросил Максим Игнатович.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
5:4
3:3, 1:1, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Архипов – 05:44 (5x5), 1:1 – Саюстов – 11:55 (5x5), 2:1 – Принс (Брюле) – 12:09 (5x5), 2:2 – О'Делл (Пайгин, Росен) – 15:38 (5x4), 2:3 – Йокипакка (Александров) – 19:20 (5x5), 3:3 – Савченко – 19:46 (5x5), 3:4 – Бакош (Коллинз) – 24:46 (5x5), 4:4 – Пельтола (Брюле) – 38:53 (5x4), 5:4 – Игнатович – 51:12 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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