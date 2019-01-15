«Сибирь» одолела «Сочи» в результативном матче

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене оказалась сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 5:4. Черноморский клуб проиграл третий матч подряд.



В первом периоде соперники забросили по три шайбы, у хозяев авторами голов стали Дмитрий Саюстов, Шейн Принс и Роман Савченко, у гостей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Архипов, Эрик О`Делл и Юрки Йокипакка. Во втором периоде стороны забили по голу усилиями Юкки Пельтолы и Мартина Бакоша. На 52-й минуте «Сибирь» вышла вперёд, победную шайбу забросил Максим Игнатович.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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