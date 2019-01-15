Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

СКА помог пострадавшим в Магнитогорске

СКА помог пострадавшим в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на своём официальном сайте сообщил о помощи жертвам трагедии в Магнитогорске. Руководство, тренеры и хоккеисты «армейцев» перевели магнитогорцам два миллиона рублей.

Напомним, в Магнитогорске утром 31 декабря в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа. Трагедия унесла жизни 39 человек, более 200 остались без крова.

Малкин поддержал Магнитогорск. Взрыв случился на улице, где он жил
«Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моём сердце» — слова, посвящённые родному городу на коньках хоккеиста.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент