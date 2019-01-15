Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в овертайме

Минское «Динамо» на домашнем льду уступило «Витязю», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Минский клуб потерпел третье подряд поражение, выиграл лишь один матч из шести последних.



Счёт во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова, «Витязь» ответил голом Артёма Швеца-Рогового. В третьем периоде шайб заброшено не было, а в овертайме победу гостям принёс гол Николая Стасенко.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.