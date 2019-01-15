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Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в овертайме

Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашнем льду уступило «Витязю», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Минский клуб потерпел третье подряд поражение, выиграл лишь один матч из шести последних.

Счёт во встрече открыли гости — на 19-й минуте точным броском отметился Алексей Макеев. Во втором периоде «Динамо» сумело забросить две шайбы усилиями Теэму Пулккинена и Ильи Литвинова, «Витязь» ответил голом Артёма Швеца-Рогового. В третьем периоде шайб заброшено не было, а в овертайме победу гостям принёс гол Николая Стасенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2:3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Витязь
Московская область
0:1 – Макеев – 18:36 (5x5), 1:1 – Пулккинен (Хауден) – 27:37 (5x5), 2:1 – Литвинов (Костицын, Лисовец) – 29:51 (5x5), 2:2 – Швец-Роговой (Столяров) – 33:07 (5x5), 2:3 – Стасенко (Швец-Роговой, Макеев) – 63:51 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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